ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buitenlandse journalist gewond bij aanvallen Westoever-kolonisten

Samenleving
door anp
anp161026101 1
Volg ons op Google Nieuws
RAMALLAH (ANP) - Bij aanvallen van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever zijn meerdere Palestijnen en een buitenlandse journalist gewond geraakt, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De Israëliërs zouden olijvenplukkers hebben aangevallen en daarbij ook hebben geschoten en voertuigen en olijfbomen in brand hebben gestoken.
Het gaat om aanvallen in twee Palestijnse dorpen, Burqa en Abu Falah. In dat laatste dorp zijn ook journalisten van Al Jazeera ter plaatse die de aanval bevestigen. Volgens WAFA was ook de Israëlische krijgsmacht (IDF) aanwezig en vuurden de militairen traangas af op Palestijnse boeren.
Zeker één Palestijn zou een schotwond hebben opgelopen. De buitenlandse journalist is volgens WAFA fysiek aangevallen door de kolonisten.
Kolonisten vallen op de Westelijke Jordaanoever regelmatig Palestijnse dorpen aan. De Israëlische nederzettingen in dat Palestijnse gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

shutterstock_2690895533

Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin

shutterstock_2797443211

Het is half oktober, maar teken bijten deze zachte week gewoon nog: hier zitten ze na je boswandeling het vaakst (en dat is niet je lies)

312963909_m

Het geheim ontrafeld: zo blijf je gelukkig als je ouder wordt

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

pensioenen-europa-kaart

Gemiddeld pensioen in Nederland: €2.118 bruto per maand. Waarom Spanje met minder geld naar plek 4 springt

Loading