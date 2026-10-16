Buitenlandse journalist gewond bij aanvallen Westoever-kolonisten

RAMALLAH (ANP) - Bij aanvallen van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever zijn meerdere Palestijnen en een buitenlandse journalist gewond geraakt, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De Israëliërs zouden olijvenplukkers hebben aangevallen en daarbij ook hebben geschoten en voertuigen en olijfbomen in brand hebben gestoken.

Het gaat om aanvallen in twee Palestijnse dorpen, Burqa en Abu Falah. In dat laatste dorp zijn ook journalisten van Al Jazeera ter plaatse die de aanval bevestigen. Volgens WAFA was ook de Israëlische krijgsmacht (IDF) aanwezig en vuurden de militairen traangas af op Palestijnse boeren.

Zeker één Palestijn zou een schotwond hebben opgelopen. De buitenlandse journalist is volgens WAFA fysiek aangevallen door de kolonisten.

Kolonisten vallen op de Westelijke Jordaanoever regelmatig Palestijnse dorpen aan. De Israëlische nederzettingen in dat Palestijnse gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal.