Oliebedrijf Saudi Aramco wil toegang tot olieopslag in buitenland

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië voert gesprekken met buitenlandse overheden om het staatsoliebedrijf Saudi Aramco toegang te geven tot hun strategische olievoorraden voor opslag. Het koninkrijk wil daarmee de leveringszekerheid voor zijn klanten vergroten in het geval van verstoringen, verklaarde Aramco-topman Amin Nasser.

"De commerciële opslagcapaciteit via partners is beperkt. De grootste capaciteit bevindt zich in de zogeheten strategische voorraden die in handen zijn van overheden", zei Nasser donderdag in een interview met nieuwszender Al Arabiya. Volgens de topman overlegt het ministerie van Energie met ministeries in andere landen om strategische opslagruimte beschikbaar te stellen voor Aramco.

De stap volgt op een reeks aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen op belangrijke Saudische infrastructuur. Zo zorgden droneaanvallen er in september voor dat de belangrijkste oliepijpleiding van het land enkele dagen buiten gebruik was.