ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oliebedrijf Saudi Aramco wil toegang tot olieopslag in buitenland

Economie
door anp
anp221026094 1
Volg ons op Google Nieuws
RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië voert gesprekken met buitenlandse overheden om het staatsoliebedrijf Saudi Aramco toegang te geven tot hun strategische olievoorraden voor opslag. Het koninkrijk wil daarmee de leveringszekerheid voor zijn klanten vergroten in het geval van verstoringen, verklaarde Aramco-topman Amin Nasser.
"De commerciële opslagcapaciteit via partners is beperkt. De grootste capaciteit bevindt zich in de zogeheten strategische voorraden die in handen zijn van overheden", zei Nasser donderdag in een interview met nieuwszender Al Arabiya. Volgens de topman overlegt het ministerie van Energie met ministeries in andere landen om strategische opslagruimte beschikbaar te stellen voor Aramco.
De stap volgt op een reeks aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen op belangrijke Saudische infrastructuur. Zo zorgden droneaanvallen er in september voor dat de belangrijkste oliepijpleiding van het land enkele dagen buiten gebruik was.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5107

Doorwerken na je AOW? In Duitsland verdien je €2.000 per maand belastingvrij, hier halveert je arbeidskorting

shutterstock_2756797851

Meer naar je kinderen, minder naar de fiscus: zo beperk je de erfbelasting

wasrek_woonkamer_AI

Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

hamburg-wolf

Wolf bijt opnieuw vee dood op de Veluwe: zo gedraag je je als je er tijdens een wandeling een tegenkomt

ook twitteraccount geert wilders lijkt te zijn gehackt1594864832

Steeds meer websites uit voorzorg offline vanwege ernstige lekken: deze diensten zijn getroffen (Stand 12.30)

Een hand houdt een hardwarewallet voor cryptomunten vast naast een laptop op een bureau

"AI kan bitcoin kraken vóór de quantumcomputer, in het ergste geval binnen maanden"

Loading