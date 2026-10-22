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Noors staatsfonds ziet miljarden verdampen door tegenvallers

Economie
door anp
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OSLO (ANP/RTR) - Het Noorse staatsfonds, de grootste investeerder in aandelen ter wereld, zag het afgelopen kwartaal miljarden verdampen door tegenvallende beleggingsresultaten. Het fonds leed in het derde kwartaal een verlies van 278 miljard Noorse kroon, omgerekend 27 miljard euro, werd donderdag bekend.
Het rendement op de wereldwijde beleggingen kwam uit op een min van 0,5 procent. De investeerder schrijft het verlies toe aan de stijgende rente, die leidde tot tegenvallende resultaten op beleggingen in vastrentende waarden, zoals obligaties.
In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van omgerekend zo'n 1,9 biljoen euro. Een biljoen is 1000 miljard. Het staatsfonds werd in de jaren negentig opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen. Het fonds heeft belangen in duizenden bedrijven, waaronder grote namen als Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet.
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