Ook vrijdag nog lege schappen bij Albert Heijns om cyberincident

DEN HAAG (ANP) - In winkels van Albert Heijn op verschillende plaatsen zijn vrijdagochtend nog lege schappen te zien door het cyberbeveiligingsincident bij de supermarktketen, ondanks dat AH donderdag aankondigde dat de winkels weer volledig worden bevoorraad. Verslaggevers van het ANP zien dat verschillende soorten producten uitverkocht zijn, zoals groenten en fruit. Wel worden de schappen aangevuld.

Bij de Albert Heijn XL in Tilburg zijn onder meer lege schappen bij de uien, het fruit en op de vleesafdeling. Een medewerker zegt tegen een verslaggever dat het volledig vullen van de schappen "langzaamaan" gebeurt en "gewoon tijd nodig heeft".

In een supermarkt in Rotterdam waren ook vooral groenten en fruit nog moeilijk verkrijgbaar, net als zuivel. Bij een winkel in de buurt lagen wel weer meer groenten en fruit in de schappen.

Klanten in de AH to go-winkel op Den Haag Centraal grijpen naast de druiven, aardbeien en melk. Ook langer houdbare producten zoals frisdrank van Fanta en Doritos-chips zijn niet meer verkrijgbaar.