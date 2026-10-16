Loopt je energiecontract de komende weken af? Dan ben je nu duurder uit dan vorige week. De gasprijs op de beurs kwam woensdagochtend even boven €87 per megawattuur (MWh). Zo hoog stond hij niet meer sinds de energiecrisis van 2022. Volgens vergelijkingssite Keuze.nl hebben tien leveranciers sinds maandag hun vaste jaarcontract aangepast. Als nieuwe klant bij Mega betaal je nu €382 per jaar meer.

Donderdag kwamen er nog meer leveranciers bij. Volgens Energievergelijk.nl gingen op 15 oktober de vaste contracten van Engie, Essent, Energiedirect, Energiek, Coolblue, Delta Energie en Pure Energie omhoog. Eerder die week hadden Eneco, Oxxio en Vandebron dat al gedaan.

Gas bijna drie keer zo duur als in februari

Op de Nederlandse gasbeurs TTF kostte gas in februari nog zo'n €30 per MWh, schrijft Keuze.nl. In september piekte de prijs op €82 en daarna zakte hij eerst weer. Sinds begin oktober loopt hij opnieuw op. Keuze.nl wijst op nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten, waarbij ook raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas (lng) worden geraakt.

Volgens Energievergelijk.nl is de lng-aanvoer via de Straat van Hormuz onzeker. Het FD meldt dat Qatar maar beperkt lng exporteert, waardoor Azië en Europa deze winter harder om gas concurreren. Leveranciers rekenen die duurdere inkoop door aan nieuwe klanten. Volgens Keuze.nl komt alleen de stijging sinds maandag al neer op zo'n 5 cent per m³.

Bij Mega zit de klap ook in de korting

Volgens Keuze.nl werd een vast jaarcontract sinds maandag gemiddeld €56 per jaar duurder. De site rekent met een nieuwe klant die 2.500 kWh stroom en 1.000 m³ gas verbruikt, inclusief welkomstkorting. Bij Mega was de stijging het grootst. De gasprijs ging daar 19 cent per m³ omhoog en de welkomstkorting daalde van €466 naar €363. Maandag had Mega nog het goedkoopste jaarcontract, nu het duurste van de zestien.

Bij Delta ging het volgens Keuze.nl juist andersom: het contract werd €125 goedkoper, omdat de welkomstkorting terug is. Energievergelijk.nl noemt Delta Energie op 15 oktober wel bij de leveranciers die verhoogden. Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk hoe die twee meldingen zich tot elkaar verhouden.

Een korting van honderden euro's kan van de ene op de andere dag kleiner worden. Het tarief per m³ betaal je het hele contract lang.

Dit betaal je nu per kuub als nieuwe klant

Op 13 oktober verhoogde Eneco de gasprijs voor drie jaar vast van €1,621 naar €1,656 per m³, meldt Energievergelijk.nl. Bij Vandebron ging een jaar vast van €1,758 naar €1,801. Bij 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas wordt een jaar vast bij Vandebron daarmee €59 per jaar duurder. Drie jaar vast wordt €48 duurder bij Oxxio en €45 bij Eneco. Voor Eneco en Oxxio was het de tweede verhoging in drie dagen: in het weekend waren hun jaarcontracten al omhooggegaan.

Engie vraagt sinds 15 oktober voor een jaarcontract €1,866 per m³. Daarmee ging Engie volgens Energievergelijk.nl van een van de goedkoopste naar de top 5 van duurste gasprijzen. Alleen deze vier tarieven lagen die dag hoger:

Mega: €1,939 per m³

UnitedConsumers: €1,899 per m³

Eneco variabel: €1,887 per m³

Vattenfall: €1,877 per m³

Variabel blijven kost nu meer dan drie jaar vast

Niet alleen de vaste tarieven gaan omhoog. Volgens Energievergelijk.nl verhoogde Vandebron op 13 oktober ook het variabele tarief, met ruim 8 cent per m³. Eneco deed dat in het weekend al en Oxxio liet het variabele tarief ongemoeid. Heb je al een variabel contract, dan merk je zo'n verhoging meestal pas bij de eerstvolgende wijzigingsdatum. Bij vrijwel alle leveranciers is dat 1 januari.

Bij Eneco ligt het variabele tarief van €1,887 nu zo'n 23 cent per m³ boven de €1,656 voor drie jaar vast. Bij 900 m³ gas scheelt dat ruim €200 per jaar, alleen al voor het gas (eigen rekensom). Bij Vandebron stond variabel op 13 oktober op €1,842 en drie jaar vast op €1,650. Er zit wel een risico aan: daalt de beursprijs later weer, dan profiteer je met een vast contract niet mee.

Let ook op hoe je de korting krijgt. Volgens Overstappen.nl mag iets officieel alleen een welkomstkorting heten als je die direct aan het begin van je contract verrekend krijgt. Tegenwoordig wordt hij aan het einde uitbetaald, en dus moet de leverancier het een loyaliteitsbonus noemen. Je krijgt de bonus volgens Overstappen.nl aan het einde van je eerste contractjaar, als je niet voortijdig opzegt. Het blijft dus een eenmalig bedrag, terwijl je een hoger tarief drie jaar lang betaalt.

Hoe hoger de prijs per kuub, hoe meer het uitmaakt hoeveel gas je verstookt. Heb je een oude ketel, lees dan ook ons stuk 'Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim'.

Wat je nu kunt doen