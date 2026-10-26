Overgang naar postbezorging in 3 dagen in 2027 niet meer haalbaar

DEN HAAG (ANP) - PostNL kan volgend jaar nog niet overstappen op bezorging van de post in drie werkdagen. Dat voorziet topman Pim Berendsen. In Den Haag kreeg het bedrijf eerder al de toezegging dat het in juli volgend jaar 72 uur mag gaan doen over het bezorgen van brieven en kaarten. Dat laatste moet echter nog wettelijk worden vastgelegd en Berendsen ziet dat op korte termijn niet gebeuren.

Er moet nog over worden gesproken in de Tweede Kamer, legt de topman uit. Daarna heeft PostNL volgens hem ook nog voorbereidingstijd nodig. Dit maakt een overgang naar standaardbezorging in drie dagen komende zomer niet meer haalbaar. Berendsen verwacht de gewenste veranderingen nu op zijn vroegst in januari 2028 te kunnen doorvoeren.

PostNL kampt al langer met een dalende hoeveelheid post. Daardoor is de postbezorging volgens het bedrijf verlieslatend geworden. PostNL mocht in juli al twee werkdagen gaan doen over de bezorging. Volgens het bedrijf is verdere verruiming van de bezorgtermijn echter noodzakelijk. Ook wil het bedrijf compensatie van de overheid.