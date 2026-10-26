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AEX-index begint voorzichtig aan drukke week met rentebesluiten

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag met een klein verlies begonnen. Beleggers maken zich op voor een drukke beursweek met rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve. Ook komen grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Google-eigenaar Alphabet, Amazon en Intel met cijfers. In Amsterdam openen AEX-bedrijven als ASMI, Adyen, Heineken, KPN, Unilever, ING en Shell deze week de boeken.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 1128,35 punten. Vrijdag eindigde de AEX nog 0,2 procent hoger dankzij stevige koerswinsten van olie- en gasproducent Shell en oliedienstverlener SBM Offshore, die profiteerden van de stijgende olieprijzen. De MidKap won maandagochtend 0,1 procent tot 1073,60 punten. Frankfurt klom 0,3 procent en Londen verloor 0,2 procent.
Parijs steeg 0,5 procent. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de Franse kredietwaardigheid onveranderd gelaten, ondanks de onrust over de hoge staatsschuld, politieke impasse en de massale straatprotesten in Frankrijk.
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