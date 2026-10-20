PostNL wil extra vergoeding postbezorging van 80 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - PostNL wil voor het komende jaar een vergoeding van de overheid van 80 miljoen euro, vanwege oplopende kosten bij de wettelijk verplichte postbezorging. "De kosten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting kunnen niet bij het bedrijf worden neergelegd. Deze onzekerheid legt een onacceptabele druk op het postbedrijf en onze medewerkers", waarschuwt het concern dinsdag.

PostNL stelt dat "verouderde regels" rond postbezorging het bedrijf in 2025, 2026 en 2027 bij elkaar ruim 148 miljoen euro kosten. Tegelijkertijd blijft de politiek noodzakelijke besluiten over een nieuwe postwet uitstellen. PostNL heeft eerder al subsidies aangevraagd voor 2025 en 2026. Over deze aanvragen loopt nog een juridische procedure.

"De nieuwe postwet ligt al sinds 2020 in de Tweede Kamer en is zes jaar later nog steeds niet behandeld. Intussen is de hoeveelheid post sterk afgenomen. Tegelijkertijd moeten we een volledige zaterdagbezorging in stand houden, terwijl er die dag nog maar weinig post wordt bezorgd. Daarbij schrijft de wet bijvoorbeeld voor dat we een groot aantal brievenbussen moeten behouden die steeds leger zijn", stelt Maurice Unck, directeur van de posttak in Nederland.

Afgelopen juli wijzigde de bezorgtermijn van standaardpost naar binnen twee bezorgdagen. "Dit was een noodzakelijke eerste stap om de postvoorziening aan te passen aan de sterk gedaalde hoeveelheid post", aldus Unck. Om de bezorging betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden, is een verdere aanpassing nodig naar bezorgen binnen drie dagen. Dit vraagt volgens hem om een ingrijpende aanpassing van het logistieke systeem. "Zolang politieke duidelijkheid uitblijft, kan PostNL daar niet mee starten."