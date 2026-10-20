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Trump: VS kan branden als Frankrijk als Democraten winnen

Samenleving
door anp
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PARK CITY (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een verkiezingsbijeenkomst gewezen naar de gewelddadige protesten in Frankrijk. Volgens Trump kan zo'n scenario zich ook in de VS voordoen als de Republikeinen niet winnen bij de tussentijdse verkiezingen van begin november. Bewijs daarvoor leverde de president niet.
In Frankrijk was de afgelopen dagen sprake van de ergste onrust in jaren, nadat enorme protesten tegen de hoge kosten van levensonderhoud en ondergefinancierde publieke voorzieningen overgingen in rellen en plunderingen. Trump zelf slaagt er maar moeilijk in om goederen en diensten in de Verenigde Staten betaalbaarder te maken.
Trump hield in Park City in Kansas een bijeenkomst voor zittend senator Roger Marshall, een Republikein die strijdt tegen de Democraat Adam Hamilton.
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