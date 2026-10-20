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Problemen bij onlinebank Revolut voorbij na storing Google Cloud

Economie
door anp
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LONDEN (ANP) - Alle diensten bij onlinebank Revolut zijn weer hersteld, nadat de Britse bank eerder op de dag met problemen kampte door een storing bij Google Cloud. Revolut heeft ook veel klanten in Nederland. Het geld en de gegevens van klanten zijn veilig, laat het bedrijf weten.
"Eerder vandaag waren sommige diensten van Revolut verstoord door een storing bij Google Cloud", stelt Revolut in een verklaring. "We kunnen bevestigen dat de diensten weer hersteld zijn." Op allestoringen.nl meldden gebruikers van de onlinebank problemen met inloggen in de app en geld overmaken.
Google zei eerder op de dag al dat het probleem bij zijn clouddiensten grotendeels was verholpen. Het is nog onduidelijk waar de storing precies door werd veroorzaakt. Google meldde dinsdag alleen dat dit met elektriciteit te maken had. De storing leidde tot technische problemen bij verschillende bedrijven in Europa. Ook de Britse banken Lloyds en HSBC hadden hier last van.
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