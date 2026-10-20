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Italië scherpt wet tegen rellen aan na gewelddadig weekend Milaan

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse regering heeft een nieuwe veiligheidswet aangenomen tegen relschoppers. Volgens premier Giorgia Meloni kan de politie daardoor strenger optreden bij grote ongeregeldheden, zoals afgelopen weekend in Milaan. Daar ontaardden demonstraties in grote rellen, waarbij winkels werden vernield en geplunderd.
"Protesteren is een recht, het verwoesten van onze steden niet", schrijft Meloni op X bij een video waarin ze de maatregelen aankondigt. Ze sprak van schandalige taferelen die niet te rechtvaardigen zijn.
Veel luxe winkels in Milaan hebben na het weekend hun deuren gesloten gehouden uit angst voor nieuwe ongeregeldheden. Ook in andere steden werd dit weekend gereld.
Door de wet worden onder meer de straffen voor rellen zwaarder. Deelname aan een groep die de veiligheid in gevaar brengt, kan nu leiden tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Ook kunnen ouders nu aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen en plunderingen door hun kinderen.
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