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Schiphol haalt app tijdelijk uit de lucht om PHP-lek

Economie
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft de Schiphol-app uit voorzorg tijdelijk uit de lucht gehaald vanwege het lek dat is ontdekt in programmeertaal PHP. De website van de luchthaven blijft vooralsnog wel beschikbaar.
"We zijn op de hoogte van de berichtgeving en volgen ontwikkelingen rond digitale dreigingen vanzelfsprekend nauwgezet. Naar aanleiding hiervan nemen we uit voorzorg maatregelen", zegt een woordvoerder van Schiphol. "We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Vanuit veiligheidsoverwegingen doen we geen uitspraken over de inrichting van onze systemen of specifieke beveiligingsmaatregelen."
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