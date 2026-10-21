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Websites voetbalbond KNVB uit voorzorg offline gehaald

Samenleving
door anp
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ZEIST (ANP) - De websites van voetbalbond KNVB zijn offline gehaald. Dit is uit voorzorg gebeurd na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP, meldt de woordvoerder. Ook websites als Voetbal.nl en OnsOranje.nl zijn niet bereikbaar.
"Onze websites zijn tijdelijk niet bereikbaar", meldt de voetbalbond. "We doen ons best om ervoor te zorgen dat je de website zo snel mogelijk weer kunt bezoeken."
De websites van enkele voetbalclubs, waaronder FC Twente, Fortuna Sittard en Willem II, zijn ook niet bereikbaar.
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