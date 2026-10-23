Senator VS kondigt uitzonderingen aan op Canadese importheffingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten breiden de uitzonderingen van de importheffingen op bepaalde Canadese producten uit. Dat heeft senator Susan Collins vrijdag gezegd op X. De stap kan de herverkiezingscampagne van de Republikeinse Collins een impuls geven.

De uitzonderingen gelden volgens haar voor producten die voor de landbouwsector in haar staat Maine "van cruciaal belang" zijn. De uitzonderingen zouden onder meer telers van blauwe bessen, aardappelen, appels en zeewier helpen. "Veel van onze boeren en telers zijn afhankelijk van gespecialiseerde machines, verpakkingsmateriaal en andere producten uit Canada. Die zijn niet verkrijgbaar bij Amerikaanse leveranciers of kunnen alleen tegen aanzienlijke kosten worden vervangen", aldus Collins.

In haar bericht schrijft ze dat ze om de uitzonderingen heeft gevraagd in "herhaalde gesprekken" met onder anderen de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer en handelsminister Howard Lutnick.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie van persbureau Bloomberg.