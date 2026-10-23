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Verstappen rijdt tweede tijd in eerste training op circuit Austin

Sport
door anp
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AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen moest op het Circuit of the Americas 0,084 seconde toegeven op de beste tijd van de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari.
Leclerc had op de zachte banden 1.36,052 gereden. Verstappen zat daar met 1.36,136 vlak achter. Hij was later zelfs sneller, maar raakte die rondetijd kwijt omdat hij de tracklimits had overschreden. Regerend wereldkampioen Lando Norris uit Groot-Brittannië gaf in de McLaren 0,245 seconde toe, goed voor de derde tijd. De Italiaan Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap, zette in de Mercedes de vijfde tijd neer.
Verstappen won de laatste twee races van dit seizoen. De Red Bull-coureur boekte in de GP van Bahrein, die werd verreden in Maleisië, de eerste zege dit jaar. Een week later won hij op het circuit van Singapore zowel de sprintrace als de hoofdrace.
Programma
Later op vrijdag, om 23.00 uur Nederlandse tijd, rijden de Formule 1-coureurs de tweede vrije training. Na de derde training zaterdag volgt om 23.00 uur de kwalificatie. De start van de GP is zondag om 21.00 uur.
In het WK leidt Antonelli met 340 punten. Zijn Britse teamgenoot George Russell staat tweede met 238 punten en de Britse Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat derde met 229 punten. Verstappen staat vierde met 221 punten.
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