SpaceX voert omzet flink op dankzij AI-tak en groei bij Starlink

STARBASE (ANP) - SpaceX heeft de omzet het afgelopen kwartaal ruim verdubbeld, dankzij flink toegenomen opbrengsten uit zijn activiteiten rond kunstmatige intelligentie (AI) en een aanhoudende groei van satellietinternetdienst Starlink. Ook werd een miljardenwinst in de boeken gezet, tegen ruim 1 miljard dollar verlies in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet van het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk steeg in vergelijking met een jaar eerder in juli, augustus en september met 161 procent naar 14,6 miljard dollar. De meeste omzet werd behaald in de AI-divisie, waar de opbrengsten stegen tot bijna 7,6 miljard dollar, van 813 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2025. Dat is een groei op jaarbasis van 830 procent.

SpaceX profiteerde naar eigen zeggen met name van nieuwe clouddienst-overeenkomsten, de overname van AI-start-up Cursor en het toegenomen gebruik van chatbot Grok onder zakelijke klanten en consumenten. Het aantal Starlink-abonnees steeg verder naar 13,6 miljoen.