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Thuisbezorgd en Uber Eats geven je een voucher: maar pas op: dit geef je op als je accepteert

Economie
door Désirée du Roy
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Miljoenen klanten van Thuisbezorgd en Uber Eats krijgen de komende maanden een mail met een of meer vouchers. Die zijn €5 tot €30 waard. Het is een compensatie voor kosten die je pas tijdens of aan het eind van je bestelling te zien kreeg.
Klinkt als gratis eten. Maar wie op accepteren klikt, legt zich ook ergens bij neer.

Waar de voucher voor is

Bij beide platforms dook een deel van de verplichte kosten pas laat in het bestelproces op. Denk aan servicekosten, toeslagen voor verpakkingen en draagtassen en bij Uber Eats een toeslag voor kleine bestellingen. Bij Thuisbezorgd ging het vaak om €2 tot €4 per bestelling.
Thuisbezorgd heeft ruim 6 miljoen gebruikers in Nederland. Bij elkaar liepen de verborgen kosten daar naar schatting in de honderden miljoenen euro's.
Daarnaast klopten bij Thuisbezorgd sommige kortingen niet. Indiase hapjes kostten eerst €3,75. Daarna stonden ze 'in de aanbieding' van €7,50 voor €6. Een korting die in werkelijkheid een prijsverhoging was.
Beide platforms tonen nu vooraf een overzicht van alle bijkomende kosten. Thuisbezorgd heeft ook de kortingen aangepast.

Zo werkt de voucherregeling

  • Je krijgt de voucher vanzelf per mail. Je hoeft er niets voor te doen.
  • Het versturen gebeurt tussen oktober 2026 en ergens in 2027. Het kan dus even duren.
  • De klantenservice kan je voucher niet eerder geven.
  • Klant bij allebei? Dan krijg je van allebei bericht, want het zijn twee aparte regelingen.
  • De regeling geldt voor leden en niet-leden van de Consumentenbond.

Dit zet je met één klik opzij

In de mail kies je zelf of je de voucher accepteert. Doe je dat, dan geldt de voucher als regeling voor de eerder onduidelijke kosten. Je kunt daarna niet meer zelf geld terugvragen voor die kosten. Een rechtszaak hierover beginnen kan dan ook niet meer.
Voor wie af en toe een pizza bestelt, is accepteren meestal de eenvoudigste keuze. Zelf achter een paar euro per bestelling aan gaan kost veel moeite. Bestelde je jarenlang heel vaak en vind je dat je recht hebt op meer? Klik dan niet meteen.

Let op nepmails

Nieuws over gratis tegoed is een makkelijke haak voor oplichters. Kijk daarom goed van wie de mail komt. Vraagt een mail om je bankgegevens of om een betaling? Dan is argwaan op zijn plaats, want een compensatievoucher hoort je niets te kosten.

Voortaan beter bestellen

De verplichte kosten staan nu vooraf in beeld. Kijk daarom voordat je bestelt naar het totaalbedrag, en niet alleen naar de prijs van het gerecht.
Zie je een doorgestreepte prijs? Die van-prijs hoort de laagste prijs te zijn die in de 30 dagen ervoor gold. Heb je het gerecht nooit duurder zien staan, dan is de korting misschien minder mooi dan hij lijkt.

Meer weten?

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