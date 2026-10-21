Verfmaker AkzoNobel compenseert verkoopdaling met hogere prijzen

AMSTERDAM (ANP) - Verf- en coatingsproducent AkzoNobel heeft in het derde kwartaal de verkoopprijzen verhoogd, waardoor een lichte daling van het verkoopvolume gecompenseerd kon worden. Verder ligt het bedrijf achter verfmerken als Flexa en Sikkens op koers om de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta begin volgend jaar af te ronden.

Volgens AkzoNobel bedroeg de omzet ruim 2,5 miljard euro, net als in dezelfde periode een jaar eerder. AkzoNobel profiteerde ook van gunstige wisselkoerseffecten. Daar stond dan wel weer druk op de omzet tegenover door de verkoop van activiteiten in India en deconsolidatie van de Russische activiteiten. De Russische dochterondernemingen van AkzoNobel werden in juli door president Vladimir Poetin onder tijdelijk beheer geplaatst.

AkzoNobel kondigde vorig jaar aan te fuseren met Axalta. Na afronding van die samenvoeging verdwijnt AkzoNobel van de Amsterdamse aandelenbeurs. Het nieuwe fusieconcern gaat Axanzo heten.