ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyberbeveiligingsbedrijf klaagt over informatieverzoeken van OM

Economie
door anp
anp211026052 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het Haagse cyberbeveiligingsbedrijf Eye Security klaagt over de toenemende informatieverzoeken van het Openbaar Ministerie. "Wanneer het Openbaar Ministerie vertrouwelijke onderzoeksgegevens opeist bij de incident-responsebedrijven die slachtoffers helpen, zet dat de basis van ons werk onder druk", schrijft topman Job Kuijpers in een bericht op LinkedIn, waarover het FD woensdag ook publiceerde.
Volgens Kuijpers moeten slachtoffers van cyberaanvallen zijn bedrijf volledig kunnen vertellen wat er is gebeurd. "Ook wat er fout is gegaan. Die openheid is essentieel om aanvallen te stoppen, schade te beperken en herhaling te voorkomen."
Maar als cyberbeveiligers veel verzoeken vanuit de overheid krijgen om informatie te delen, kan dat mensen afschrikken om open te zijn, waarschuwt hij. "Daar komen juridische kosten, administratieve lasten en druk op klantrelaties bovenop."
Kuijpers roept het kabinet op met de sector in gesprek te gaan over "duidelijke waarborgen rond vertrouwelijke incidentgegevens en proportionele gegevensvorderingen".
loading

POPULAIR NIEUWS

Condensatie op het raam, schimmel van natte, energie-efficiëntie kwesties

Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Close-up verpleegkundige die vaccininjectie doet aan oudere vrouw.

Griepprik overslaan? Na griep is je hartinfarctrisico zes keer zo groot

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

ibtqXtqpci24wpb

Is een thuisbatterij de moeite waard nadat saldering eindigt?

Een oudere 60-jarige man zit aan tafel met een kop koffie en een krant in zijn handen.

Dit hebben alle geluksvogels met elkaar gemeen

het terras van het café is bedekt met bladeren.

Weersverwachting november: zo groot is de kans op vroeg winterweer

Loading