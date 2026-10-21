Voormalige centralebankgouverneur Hongarije gearresteerd

BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De voormalige gouverneur van de Hongaarse centrale bank György Matolcsy is woensdag gearresteerd in een onderzoek van de Hongaarse autoriteiten naar verduistering en fraude. Hij was twaalf jaar lang gouverneur en een bondgenoot van oud-premier Viktor Orbán. Matolcsy trad in maart 2025 af bij de National Bank of Hungary.

De arrestatie werd bevestigd door premier Péter Magyar. Matolcsy zou betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van publiek geld en zelfverrijking van familieleden. Dat zou onder meer zijn gegaan via vastgoedinvesteringen door stichtingen die door de centrale bank waren gefinancierd. In verband met het onderzoek zijn ook invallen gedaan.

Matolcsy zou documenten hebben vervalst. Hij ontkent de beschuldigingen. De centrale bank heeft nog geen commentaar gegeven op zijn arrestatie. De bank wordt nu geleid door Mihály Varga.