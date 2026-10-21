Je bent 67, je AOW komt binnen en je werkt gewoon door, omdat je het leuk vindt of omdat je baas je nog goed kan gebruiken. Dan word je ziek. Op dat moment geldt de regel van twee jaar loondoorbetaling niet meer voor jou. Je werkgever hoeft je loon nog maar zes weken door te betalen.

In ons stuk In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte schreven we over de lange Nederlandse loondoorbetaling. Die geldt alleen tot je AOW-leeftijd. Werk je daarna door, dan val je onder een lichter regime en ben je een groot deel van je bescherming kwijt. Hieronder lees je wat je bij ziekte en ontslag nog wel krijgt, en wat niet meer.

Zes weken in plaats van 104

De regels staan in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Die geldt sinds 1 januari 2016 en moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW'ers te laten doorwerken of aan te nemen, volgens de VGN . Eerst gold een overgangsregeling van 13 weken, omdat de Tweede Kamer bang was dat jongere werknemers verdrongen zouden worden. Uit de evaluatie bleek dat dat niet gebeurde. Daarom geldt sinds 1 juli 2023 de termijn van 6 weken die al in de wet stond.

Die zes weken gelden voor meer dan alleen je loon. Volgens werkgeversvereniging AWVN geldt dezelfde grens ook voor de re-integratieplicht van je werkgever en voor het opzegverbod bij ziekte. Je werkgever hoeft geen plan van aanpak te maken en hoeft je ook niet te helpen aan werk bij een andere werkgever.

Werk je door na je AOW, dan krijg je bij ziekte geen twee jaar meer, maar zes weken.

Na zes weken ziek mag je werkgever opzeggen

Als het opzegverbod voorbij is, kun je ook je baan kwijtraken. Volgens Taxlive mag een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer ontslaan als die zes weken ziek is en herstel niet binnen zes weken wordt verwacht.

Een WIA-uitkering krijg je daarna niet. Volgens het UWV stopt een WIA-uitkering automatisch als je de AOW-leeftijd bereikt, en wie na de AOW-leeftijd werkt, bouwt geen WIA meer op. Dat heeft een reden: vanaf je AOW-leeftijd betaalt je werkgever voor jou geen premies meer voor de Ziektewet, de WW en de WIA.

Was je al ziek vóór je AOW-leeftijd?

Was je al ziek toen je de AOW-leeftijd bereikte, dan beginnen de zes weken pas op de dag dat je AOW-gerechtigd wordt. Volgens AWVN duurt de loondoorbetaling bij elkaar nooit langer dan 104 weken.

Loopt je contract af terwijl je ziek bent? Dan kun je volgens AWVN een Ziektewetuitkering krijgen, maar ook die duurt maximaal zes weken. Het UWV haalt dat geld daarna terug bij je laatste werkgever, omdat er voor jou geen Ziektewetpremie meer wordt betaald. Dat komt volgens CS Opleidingen geregeld voor bij tijdelijke contracten en bij uitzendwerk.

Bij ontslag krijg je geen WW

Ook als je gezond bent, ben je na je AOW-leeftijd minder beschermd. Volgens P-Direkt ben je dan niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Raak je je baan kwijt, dan heb je geen recht meer op WW. Hoe het ontslag zelf werkt, hangt af van wanneer je in dienst kwam:

Al in dienst vóór je AOW-leeftijd: je werkgever mag opzeggen zonder het UWV of de rechter, met een opzegtermijn van 1 maand, meldt de Rijksoverheid.

Pas in dienst na je AOW-leeftijd met een tijdelijk contract: dat stopt automatisch op de einddatum.

Pas in dienst na je AOW-leeftijd met een vast contract: dan moet je werkgever via het UWV of de rechter opzeggen.

Een transitievergoeding krijg je niet als je contract eindigt omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Je werkgever mag je maximaal 6 tijdelijke contracten in 4 jaar geven. Daarna wordt het automatisch een vast contract.

Je baan is na je AOW-leeftijd minder zeker, en als je hem kwijtraakt, vangt niemand je op.

Je AOW en pensioen lopen gewoon door

Er is ook goed nieuws. Volgens vakbond CNV heeft doorwerken geen gevolgen voor je AOW of pensioen, omdat je AOW niet afhangt van je inkomen. Word je ziek of verlies je je baan, dan verlies je wel je salaris, maar je AOW blijft binnenkomen.

Je bent niet de enige die doorwerkt. Volgens Pensioen.nl werken zo'n 250.000 AOW-gerechtigden betaald door. AWVN telde in de eerste helft van 2026 elf cao-akkoorden met afspraken over doorwerken na de AOW-leeftijd, op een totaal van 214, meldde Salaris Vanmorgen in augustus.

Wat je nu kunt doen