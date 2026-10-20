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VS steunen boeren in oogsttijd met 8 miljard om hoge dieselprijs

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering trekt 8 miljard dollar uit om boeren in het oogstseizoen te helpen met de hoge dieselprijs. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw aangekondigd na een speech van president Donald Trump waarin hij zei boeren financieel te zullen steunen. Met dat steunpakket wil Trump stemmen van boeren voor de Republikeinen binnenhalen bij de komende tussentijdse verkiezingen.
De steun via het Harvest Relief Program verloopt via eenmalige betalingen, afhankelijk van de omvang van de oogst, schattingen over de productiekosten voor boeren en de prijzen van gewassen. Landbouwminister Brooke Rollins zegt dat het steunprogramma zekerheid zal bieden aan boeren bij de oogst en dat Trump "boeren elke dag op de eerste plek zet".
Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen flink gestegen. De prijs van diesel bereikte vorige maand in de Verenigde Staten een recordniveau van 6,50 dollar per gallon, ongeveer 3,8 liter. Veel kiezers zijn bezorgd over de hoge brandstofprijzen.
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