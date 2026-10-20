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CBC: Canadezen wijzen referendum over afscheiding Alberta af

Samenleving
door anp
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OTTAWA (ANP/RTR) - Inwoners van de Canadese provincie Alberta hebben in een referendum gestemd tegen een bindend referendum over afscheiding van Canada, meldt de Canadese publieke omroep CBC op basis van een prognose. De telling van de stemmen vindt nog plaats.
Ruim een op de drie stemmen is inmiddels geteld. De groep Canadezen die wil dat de olierijke provincie bij Canada blijft, vormt volgens CBC een ruime meerderheid met 76,6 procent van de stemmen. De zender meldt dat 23,4 procent van de stemmers wel een bindend onafhankelijkheidsreferendum wil. Volgens eerdere peilingen zou slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding zijn.
Premier Mark Carney, die in Alberta is opgegroeid, riep in aanloop naar het referendum op tot nationale eenheid. Hij zei dat het referendum "op het slechtst mogelijke moment" plaatsvindt, nu Canada stabiliteit nodig heeft vanwege de handelsoorlog en annexatiedreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump.
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