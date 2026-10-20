Wall Street begint overwegend lager door verliezen in AI-sector

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag overwegend lager begonnen. Beleggers deden het rustig aan door de aanhoudende zorgen over de hoge investeringen en hoge koerswaarderingen in de AI-sector. Maandag grepen beleggers de hevige verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen van vorige week nog aan om op koopjesjacht te gaan. Een zwak beursdebuut van datacenterbedrijf Elice in Zuid-Korea wakkerde de zorgen over de hoge financieringskosten en de winstgevendheid op lange termijn in de sector echter weer aan.

Elice raakte op de eerste handelsdag in Seoul ongeveer een derde aan waarde kwijt. Op Wall Street staat CoreWeave al enige tijd onder zware druk door zorgen over de hoge schuldenlast van het Amerikaanse datacenterbedrijf. Dat aandeel zakte nu 2,5 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 52.065 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 7679 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 26.267 punten.

Grote techbedrijven

De Nasdaq sloot maandag nog 1,1 procent hoger, na de koersval van 4,5 procent in de afgelopen week. Het grootste weekverlies sinds juni volgde op de toenemende vrees bij beleggers dat hogere rentes de investeringen in AI-infrastructuur, met name door datacenterbedrijven, zouden kunnen belemmeren.

Op de beurzen wordt in spanning uitgekeken naar de kwartaalresultaten van de grote techbedrijven, die deze week op het programma staan. Woensdag komen onder meer Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, techconcern IBM en de elektrische autofabrikant Tesla met cijfers. Daarbij wordt vooral gelet op of de grote investeringen in kunstmatige intelligentie geld beginnen op te leveren.

General Motors

Ook dinsdag kwamen er veel grote bedrijven met resultaten. Automaker General Motors boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook scherpte GM de winstverwachting voor dit jaar aan en wil het bedrijf de komende jaren voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel daalde desondanks 5,6 procent.

Industrieconcern 3M (plus 3,3 procent) presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor het hele jaar.

Streamingdienst Netflix, die na sluiting van de beurs met resultaten komt, daalde 0,3 procent. Ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair Elon Musk, opent nabeurs de boeken. Dat aandeel verloor 2,6 procent.