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Tennisser Van de Zandschulp strandt tegen qualifier in Brussel

Sport
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Botic van de Zandschulp is al in de eerste ronde van het tennistoernooi van Brussel gestrand. De als zevende geplaatste Nederlander ging met 1-6 4-6 hard onderuit tegen de Franse qualifier Clément Chidekh. Het was pas de eerste zege van de mondiale nummer 152 op de ATP Tour.
Van de Zandschulp (31) verloor in de eerste set zijn vier servicebeurten en zette er slechts één break tegenover. In de tweede set werkte de Nederlander nog vijf breakpoints weg, maar leverde daarna op 3-4 alsnog zijn opslag in. Chidekh (25) liet in de volgende game een matchpoint onbenut, maar besliste even later met een tweede break alsnog de partij.
Van de Zandschulp bereikte vorige week op het masterstoernooi van Shanghai nog de vierde ronde, waarin hij werd uitgeschakeld door de latere finalist Rafael Jódar.
Eerder op woensdag won Tallon Griekspoor in Brussel met veel moeite van de 19-jarige Duitser Max Schönhaus, de nummer 302 van de wereld: 7-6 (3) 6-7 (5) 7-5.
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