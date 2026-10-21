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Werkgevers ov willen bonden aan tafel krijgen met nieuw voorstel

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Werkgevers in het streekvervoer hebben woensdagochtend een nieuw voorstel verstuurd aan de vakbonden om de onderhandelingen over een nieuwe cao te hervatten. Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) heeft de bonden tot 13.00 uur gegeven om te reageren. FNV en CNV bevestigen de brief te hebben ontvangen en bestuderen die momenteel.
Als de vakbonden besluiten weer aan tafel te komen, eisen de werkgevers wel dat er de komende zes weken geen acties meer worden gevoerd. De bonden voerden vorige week woensdag voor het eerst actie via een landelijke staking in het stads- en streekvervoer. Donderdag staat een tweede landelijke staking gepland.
Dinsdag zetten de werkgevers al een eerste stap om de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Op basis daarvan heeft VWOV contact gehad met de bonden en is er een nieuw voorstel opgesteld, legt een woordvoerder van VWOV uit.
De onderhandelingen over een nieuwe cao openbaar vervoer liepen in juli al vast. De cao geldt voor 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs van onder meer Arriva en Transdev.
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