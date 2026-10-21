Lieveheersbeestjes in huis? Dan is het meestal deze exoot

Op een zonnige oktobermiddag zitten ze ineens op je gevel of in de hoek van het kozijn: tientallen lieveheersbeestjes. Rood, oranje, soms zwart met rode stippen. Het lijkt een bonte verzameling soorten, maar meestal gaat het om één en dezelfde exoot.

Waarom ze juist nu binnenkomen

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje zoekt op zonnige najaarsdagen massaal een plek om te overwinteren. Dat gebeurt vooral in oktober. De kevers hebben een voorkeur voor lichtgekleurde gebouwen die vol in de zon liggen.

Eenmaal geland zoeken ze een beschut hoekje. Ze kruipen naar binnen via naden, kieren en ventilatieroosters, of gewoon door een open raam. Binnen verstoppen ze zich in kieren, achter schilderijen of in gordijnen.

Eén soort, heel veel kleuren

De soort komt oorspronkelijk uit Azië en werd naar Europa gehaald om bladluizen te bestrijden. In 2002 werd hij voor het eerst buiten de kassen in Nederland gezien. Inmiddels is het het lieveheersbeestje dat we het vaakst tegenkomen.

Wat eruitziet als een bonte verzameling soorten, is vaak één en dezelfde exoot.

Aan de kleur herken je hem niet. Hij kan oranjerood zijn met zwarte stippen, zwart met rode stippen of helemaal oranje. Ook inheemse soorten komen in veel kleuren voor. En soms overwinteren ook andere soorten in huis, zoals het tweestippelig lieveheersbeestje. Helemaal zeker weet je het dus niet.

Last of onschuldig?

Voor mensen zijn de kevertjes onschuldig. Tijdens de winter eten ze niets, planten ze zich niet voort en zitten ze vooral stil in een hoekje.

Er is één nadeel. Als je ze stoort, scheiden ze een geel lichaamsvocht af. Dat kan vlekken geven op behang, gordijnen of muren. Doodmaken is daarom geen goed idee, nog afgezien van de kans dat je een inheemse soort raakt.

In het voorjaar vertrekken ze vanzelf weer naar buiten, meestal vanaf maart.

Wie ze laat zitten, is ze in het voorjaar vanzelf weer kwijt.

Zo houd je ze buiten

Dicht kieren en naden rond ramen, deuren en kozijnen, het liefst voordat de trek op gang komt.

Houd ramen en deuren dicht als de kevers op je gevel zitten.

Bedek ventilatieroosters met fijn gaas.

Zitten ze al binnen en wil je ze kwijt? Zet een glas over het kevertje, schuif er een stuk papier onder en zet het buiten.

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, zeker niet binnenshuis.

In het kort

Wanneer: vooral in oktober op zonnige dagen.

Wat: meestal het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, 5 tot 8 millimeter groot.

Risico: onschuldig voor mensen, wel vlekken als je ze stoort.

Advies: laten zitten of voorzichtig buiten zetten.

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