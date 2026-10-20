Zzp'er? In 2027 krimpt je aftrek opnieuw, en dit is de optelsom

Voor zelfstandigen is het al jaren hetzelfde liedje: de aftrek wordt kleiner. In 2027 gaat er weer een stap af. Voor starters is die stap groot.

Wat betekent dat in euro's?

Van 1.200 naar 900 euro

De zelfstandigenaftrek daalt op 1 januari 2027 van 1.200 naar 900 euro. Dat ligt al vast in de wet en is het eindpunt van een lange afbouw: in 2020 was de aftrek nog ruim 7.000 euro.

De voorwaarden blijven gelijk. Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en minstens 1.225 uur per jaar aan je bedrijf werken. Heb je de AOW-leeftijd bereikt, dan krijg je de helft: 450 euro.

Starters: van 2.123 naar 10 euro

De grootste klap valt bij starters. Het kabinet wil de startersaftrek in 2027 verlagen van 2.123 naar 10 euro en in 2028 helemaal afschaffen. Dat is nog een voorstel: de Tweede en Eerste Kamer moeten er nog over stemmen.

De optelsom

Neem een zzp'er met 60.000 euro winst, die aan het urencriterium voldoet. Eerst gaat de aftrek eraf, daarna de mkb-winstvrijstelling van 12,7 procent. Die vrijstelling blijft gelijk.

Geen starter: de belastbare winst stijgt met zo'n 262 euro. Bij het voorgestelde tarief van 38,16 procent en de inkomensafhankelijke zorgbijdrage van 5,02 procent kost dat ruim 100 euro per jaar.

Wel starter: de totale aftrek daalt van 3.323 naar 910 euro. De belastbare winst stijgt met ruim 2.100 euro. Dan loopt het op tot ruim 900 euro per jaar.

Tegelijk stijgen volgens de plannen de tarieven in de eerste twee schijven licht, net als enkele heffingskortingen. Die effecten verschillen per inkomen en zitten niet in deze optelsom.

Wat je nu kunt doen

Reken je uurtarief voor 2027 na met de lagere aftrek. Ben je starter, houd dan rekening met het slechtste scenario tot de Kamer heeft gestemd. En zet de voorlopige aanslag voor 2027 op tijd goed, zodat je achteraf niet ineens hoeft bij te betalen.

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