Thuisbezorgd en Uber Eats stoppen met verborgen kosten

Maaltijdbezorgdiensten Thuisbezorgd.nl en Uber Eats informeren klanten vanaf nu duidelijk over de verplichte extra kosten die bij een bestelling komen. Dat doen de platforms na "goede constructieve" gesprekken met de Consumentenbond. Miljoenen mensen krijgen ter compensatie een kortingsvoucher van de maaltijdbezorgdiensten.

De Consumentenbond bekeek de bestelprocessen van Thuisbezorgd en Uber Eats. Bij beide platforms verschenen verplichte kosten, zoals servicekosten en toeslagen voor kleine bestellingen en verpakkingen, pas tijdens of aan het einde van een bestelling. Zowel Thuisbezorgd als Uber Eats hebben de weergave van de kosten aangepast en "duidelijker gemaakt".

Onderzoekers van de bond hielden het bestelproces en de prijzen bij Thuisbezorgd maandenlang scherp in de gaten. Ze ontdekten dat consumenten vaak te maken kregen met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten. Ook werd er volgens de Consumentenbond bij Thuisbezorgd geadverteerd met een flinke korting, maar ging de prijs juist flink omhoog.

Voucher

Uber Eats laat weten dat het probeert de app zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken. "We waarderen de constructieve gesprekken met de Consumentenbond en hebben mede hierdoor de weergave van aanvullende kosten aangepast." Thuisbezorgd reageert soortgelijk: "Na een goed en constructief gesprek met de Consumentenbond hebben we onze informatie rondom servicekosten en acties nog duidelijker gemaakt."

Daarnaast stellen beide platforms dat klanten binnenkort gebruik kunnen maken van een voucher. Hoe die kortingen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij dat de gesprekken tot concrete verbeteringen voor consumenten hebben geleid en dat er een vergoeding komt.