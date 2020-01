Portugees dorpje is vuilnisbelt van Europa: “Het is hier onleefbaar”

Portugal importeert steeds meer afval uit het buitenland. Een deel daarvan komt terecht in het dorpje Sobrado. Het is er langzaam veranderd in een openbare vuilnisbelt.

De 69-jarige Conceicao Gaspar vertelt aan RTL Nieuws: “Het is onmogelijk om hier nu te leven. De insecten kwamen door de deur. Hele rijen insecten. Ik hing de was op en ze vielen gewoon op mijn gezicht”, aldus de vrouw die al haar hele leven in het dorpje vlakbij Porto woont.

Portugal importeerde in 2018 zo’n 330.000 ton afval. Dat is 53 procent meer dan het jaar ervoor. Het land ziet economische kansen. Een derde van de berg afval belandt op een van de elf grote vuilnisbelten, waar het veel goedkoper dumpen is dan in andere Europese landen.

Officieel mogen er 400 verschillende soorten afval worden gestort bij Sobrado, daarbij ook gevaarlijke stoffen en bouwafval met asbest. De troep komt uit heel Europa. De lokale bevolking is een actiegroep begonnen. “We willen weer frisse lucht inademen”, zegt Conceicao. wijst naar de meeuwen in de lucht. “Wat betekent dat? Afval. Ze eten afval. En de geuren… daar kun je echt niet aan wennen.”