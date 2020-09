Corona grijpt in Nederland steeds verder om zich heen

Zowel per dag als per week loop het aantal besmettingen in Nederland op.

In de telling van vandaag kwam het RIVM voor het eerst sinds maanden boven de 1400. Opmerkelijk is dat ook het aantal opnames op de IC ineens sterk steeg, met 14, veel meer dan de afgelopen weken. De komende dag moet blijken of het een uitschieter is.

De dagelijkse aantallen zijn geen uitschieter, blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. Het aantal besmettingen over de afgelopen week bedroeg 8265, bijna 3000 meer dan vorige week. En vorige week steeg het aantal al met 1820. Net als vorige week is dat een stijging van ruim 50 procent. Sinds 1 juni, de dag dat iedereen getest kon worden, zijn er niet eerder zoveel mensen in een week positief getest.