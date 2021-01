RIVM: Britse coronavariant verspreidt zich sneller dan verwacht

De Britse mutatie van het coronavirus verspreidt zich sneller in Nederland dan verwacht. Nu al zou een derde van alle besmettingen uit de Britse variant bestaan, begin februari zou dat de helft zijn. Dat meldt het RIVM.

De verwachting was dat pas half februari de helft van alle besmettingen de Britse variant zou zijn. De Zuid-Afrikaanse mutatie verspreidt zich vooralsnog niet zo hard in Nederland. Er zijn pas veertien gevallen aangetroffen. De besmette personen hadden allemaal een link met Zuid-Afrika.

De daling van het aantal besmettingen is in Nederland gestagneerd. Deze week werden er 35.635 nieuwe coronagevallen geteld. Dat is 8 procent minder dan een week eerder toen er nog 38.776 nieuwe besmettingen waren. Reproductiegetal R blijft rond de 0,93 hangen.