Afrikaans graan Fonio komt op: ‘Honger in Afrika is niet nodig’

De honorair consul van Tsjaad en ondernemer Solange Domaye wil fonio op de kaart zetten. De Afrikaanse graansoort is erg voedzaam en kan tegen een stootje. Als het aan haar ligt, gaat Afrika met grootschalige fonioteelt de strijd aan tegen de graancrisis.

De graansoort is de kleinste graankorrel en familie van gierst. Het heeft weinig water nodig en kan al na zes tot acht weken worden geoogst. Doordat het goed gedijt op zanderige grond gaat het verwoestijning tegen. En het is zeer rijk aan vitamines en mineralen.

Het bevat de vitamines B1, B2, B3, ijzer, zink, kalium, magnesium en is rijk aan het essentiële aminozuur methionine en calcium. Er zit weinig cholesterol, zout en vet in de zanderige graansoort en is glutenvrij. Na een minuut of vier is het al gekookt.

“Ik word zó blij van fonio. Honger in Afrika is niet nodig. Is het niet raar dat in veel Afrikaanse landen voornamelijk mais en rijst wordt verbouwd? Gewassen die veel water nodig hebben en waarbij de oogst dus regelmatig mislukt vanwege droogte. En vervolgens zijn die landen dan ook nog eens afhankelijk van graan uit het buitenland. Veelal Oekraïne. Door de oorlog ligt de graantoevoer stil en lijden veel mensen in Afrika extra honger”, zegt Domaye in het AD.

“De teelt is nu nog kleinschalig, maar verdient verdere bekendheid en uitbreiding. Het brengt de bevolking niet alleen eigen voedsel, maar door de export komen er ook inkomsten binnen. Zo hebben de vrouwen van de coöperatie waarmee ik samenwerk al huizen kunnen bouwen van de opbrengsten en is er geld om kinderen te laten studeren.”

Elk jaar wordt er meer fonio geïmporteerd door Nederland. Ook voor dit jaar wordt een stijging verwacht. Het is verkrijgbaar in natuurwinkels en in sommige Albert Heijn-filialen.