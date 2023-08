Zelfs met kartonnen drones valt Oekraïne Rusland aan, en de impact wordt steeds groter

Oekraïne heeft de grootste droneaanval uitgevoerd sinds het begin van het conflict, diep in Rusland. De drones vlogen 700 kilometer, waarbij ze Wit-Rusland overstaken, om het vliegveld van Pskov, dicht bij de grens met Estland, aan te vallen. Hierbij werden minstens vier Il-76 militaire transportvliegtuigen vernietigd en verschillende andere toestellen beschadigd. Ook troffen ze een legerbasis in Pskov en een fabriek in Bryansk, die onderdelen voor raketten en luchtafweer produceert. Moskou, Tula en Rjazan waren eveneens doelwitten.

De drones die werden gebruikt voor de aanval op Pskov zouden van karton gemaakt zijn, ontwikkeld door Australië, wat ze onzichtbaar maakt voor radar. Dit markeert de eerste keer dat Oekraïne Westerse wapens gebruikt voor aanvallen in Rusland. In slechts enkele jaren heeft Oekraïne zich ontwikkeld tot een pionier op het gebied van droneoorlogsvoering, met zowel privébedrijven als overheidsorganen die voortdurend werken aan de verbetering van hun drones. De huidige oorlog is ironisch genoeg de ideale testomgeving voor deze nieuwe wapens.

De noodzaak van drones werd duidelijk toen er, onder invloed van Moskou, onrust uitbrak in de Donbas. Oekraïne begon met commerciële drones aangepast aan militaire normen, maar inmiddels is er een industrie ontstaan met meer dan 200 bedrijven die werken aan de ontwikkeling van drones. De financiering komt grotendeels uit crowdfunding en vorig jaar werden 10.000 Oekraïners getraind als dronepiloot, een aantal dat dit jaar waarschijnlijk zal verdubbelen.

Echter, vanwege de geavanceerde Russische elektronische oorlogsvoering gaan maandelijks naar schatting 10.000 drones verloren. Daarom maken bedrijven nu drones die zelfstandig kunnen opereren. Ze kunnen doorgaan met hun missie en zowel vaste als bewegende doelen aanvallen, zelfs als hun besturing wordt verstoord.

De impact van de Oekraïense droneaanvallen op Rusland is enorm, zowel in fysieke schade als op het moreel van het land. Reacties vanuit Rusland suggereren toenemende bezorgdheid over de effectiviteit van de Oekraïense aanvallen en het Kremlin heeft represailles aangekondigd. Wat Rusland ook doet, de verwachting is dat de droneaanvallen zullen blijven toenemen.