Biostatisticus Geert Molenberghs: “Vergis je niet. We kunnen niet leven met dit virus”

“Het is niet kwart over twaalf, het is halfeen.” Biostatisticus Geert Molenberghs heeft het in HLN over België, maar hetzelfde geldt voor andere landen in West-Europa.

“We moeten goed begrijpen dat de curve niet meteen zal beginnen dalen. Vergelijk het met een vuurpijl: die schiet recht naar boven, wijkt dan van zijn baan af en gaat dan pas naar beneden. Dat afwijken moeten we nog zien. In maart hebben we daar twee, bijna drie weken op moeten wachten.”

“De vraag is of we het redden met onze ziekenhuiscapaciteit. Kunnen we het systeem beschermen zonder dat het uit zijn voegen barst? Als we allemaal heel hard meewerken, dan kunnen onze inspanningen wat soelaas brengen rond Kerst. Maar dit zou wel eens erger kunnen worden dan de vorige keer. We hebben geleerd dat de riem afgooien in deze periode maar een beetje kan. Het zal niet de Kerst van 2019 worden, en hopelijk wordt die van 2021 beter dan die van 2020. Maar nieuwjaar vieren met grote aantallen mensen? Forget it. Nieuwjaar zal op Kerstmis lijken: een intiem feest met het gezin.”

In België is de situatie het meest precair in Wallonië en Brussel, waar de cijfers lijken op die van Amsterdam