Waarom er in Brazilië zoveel baby’s aan Covid-19 overlijden

Inmiddels zijn er in Brazilië meer dan 362.000 mensen aan het coronavirus overleden. Daarmee is het na de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. Gisteren stierven er op één dag 3459 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Dat zijn niet alleen ouderen. Er zijn in totaal ook 1300 baby's overleden, schrijft BBC News.

Veel kinderen die ernstig ziek worden of overlijden door corona hebben onderliggende aandoeningen, zoals diabetes of hart- en vaatziekten. Ook zijn ze vaak te zwaar, aldus infectioloog Lohanna Tavares van een kinderziekenhuis in Fortaleza. Maar dat geldt lang niet voor allemaal. Soms krijgen jonge kinderen ook te maken met een extreme immuunreactie op het virus, waardoor ontstekingen ontstaan in vitale organen.

Het is dan ook een misvatting dat jonge kinderen geen enkel risico lopen om te overlijden aan Covid, zo blijkt uit onderzoek van dr. Fatima Marinho van de NGO Vital Strategies. Tussen februari 2020 en 15 maart 2021 zijn zeker 852 kinderen tot 9 jaar overleden aan Covid-19, waaronder 518 baby's onder de 1. Marinho schat dat het zeker om twee keer zoveel kinderen gaat, omdat er in deze leeftijdscategorie zo weinig getest wordt. Door sterftecijfers aan andere doodsoorzaken mee te nemen, komt ze op 2060 kinderen onder de 9, waaronder ruim 1300 baby's.

"Het kwetsbaarst zijn zwarte kinderen uit arme gezinnen. Zij hebben de slechtste toegang tot hulp en lopen daarom het meeste risico om te overlijden," aldus Marinho tegen BBC News. Voor armere gemeenschappen zijn ziekenhuizen minder goed toegankelijk, ook besmetten ze elkaar eerder doordat ze met velen in kleine huizen wonen. "Verder zijn de kinderen vaker ondervoed, wat slecht is voor het immuunsysteem," verklaart de onderzoeker.