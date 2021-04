Nieuw-Zeeland maakt einde aan roken: mogelijk verbod op sigarettenverkoop voor jongste generatie

Nieuw-Zeeland wil rookvrij zijn in 2025. Om dat te bereiken overweegt het land een verbod op de verkoop van sigaretten aan mensen die na 2004 zijn geboren. Voor de jongste generatie wordt roken dan illegaal.

Verder moet de leeftijd waarop mensen legaal mogen roken omhoog. Daarnaast zijn er plannen om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen en moet tabak duurder worden. Het aantal verkooppunten zal omlaag gaan.

Gezondheidsorganisaties juichen de voorstellen toe. "Dit gaat verder dan mensen helpen stoppen," zegt voorzitter van het nationale kankerinstituut Lucy Elwood. Ze benadrukt dat er in armere wijken vier keer meer tabaksverkopers zijn, omdat daar veel meer gerookt wordt.

"Deze ongelijkheden zijn een reden waarom we toekomstige generaties moeten beschermen tegen de gevaren van tabak," aldus Elwood. "Tabak is het ongezondste product dat er ooit is verkocht en het moet worden uitgefaseerd."