Volgens Jaap van Dissel hoeven we ons geen zorgen te maken over de zomergolf

OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet de stijgende besmettingscijfers niet supersomber in, zegt hij tegen het AD. Maar aan stellige voorspellingen waagt hij zich niet (meer). ,,Er zijn veel onzekerheden. De aantallen nemen wat toe, maar dat leidt nu niet tot grote problemen in de ziekenhuizen. Het is te vroeg om te zeggen of er extra maatregelen nodig zijn’’, zegt Van Dissel op zijn werkkamer in Bilthoven. ,,We moeten eerst meer gegevens hebben de komende twee weken.’’

Echt harde alarmsignalen zijn er nog niet: landen waar de omikronsubvarianten BA.4/BA.5 al eerder arriveerden, hebben de infectiebult doorstaan zonder heftige toestroom naar ziekenhuizen. ,,In Portugal zien ze nu weer een afvlakking na een beperkte toename. Als je daarvan uitgaat, ziet het er goed uit. Maar ik zeg ook: Nederland is dichtbevolkter en anders in leeftijdssamenstelling, dus je zal altijd eerst hier ter plekke moeten zien wat er gebeurt.’’

Meer maatregelen - mondkapjes, thuiswerken, coronapas - zijn nu niet nodig. ,,Als je ziek bent, blijf je thuis. Als je hoofdpijn hebt, keelpijn, hoest of neusverkouden bent, moet je wel aan een mogelijke besmetting denken. Maar elke neusverkoudheid voorkomen we niet, dat hebben we nooit gedaan. Ik begrijp dat mensen waakzaam zijn en misschien schrikken van stijgende cijfers, maar besef ook dat we het nu hebben over enkele ic-opnames per dag, terwijl het in het voorjaar van 2020 gebeurde dat er 100 tot 120 coronapatiënten per dag bijkwamen op de ic. We hebben nu echt een betere en bredere basisimmuniteit.’’