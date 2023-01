Het is ontzettend druk in de ziekenhuizen

Het is erg druk in de Nederlandse ziekenhuizen.

De drukte ontstaat door een mix van factoren. Allerlei terugkerende winterse infecties zorgen voor druk op de bedden. Meer kinderen dan gebruikelijk worden binnengebracht met een infectie met het RS-virus. Daardoor is het ook buitengewoon druk op de kinder-intensive care, schrijft Trouw.

Daarnaast heerst er ook een griepepidemie. Opvallend veel mensen krijgen last van bacteriële longontstekingen. Als zo'n ontsteking niet goed onder controle te krijgen is, kun je in het ziekenhuis belanden. .

De coronapandemie helpt ook nog eens niet mee. Weliswaar lijkt de stijging van het totaal aantal nieuwe gevallen af te vlakken, maar het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van corona stijgt juist nog.