Vier op de vijf Nederlanders heeft traumatische ervaring: zo herken je een trauma

Vier op de vijf Nederlanders maakt minstens eenmaal in zijn leven een traumatische ervaring mee. Bij 7 procent leidt dit tot ptss. Experts leggen in het AD uit wat een trauma is en hoe je het herkent.

Een trauma kan door allerlei gebeurtenissen worden veroorzaakt. "Een trauma kan ontstaan door dingen die waren maar niet hadden moeten zijn", vertelt Anne Marsman, psycholoog, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van Traumanet tegen het AD. "Zoals een (verkeers)ongeval, bedreiging, geweld, (seksueel) misbruik of mishandeling. Maar ook door dingen die er niet waren, maar er wel hadden moeten zijn. Zoals voldoende aandacht, steun en veiligheid. In beide gevallen kan trauma ontstaan.’’

Een trauma kan zich op verschillende manieren uiten. "Is trauma het gevolg van een schokkende gebeurtenis, dan is er vaak sprake van herbelevingen. In de vorm van gedachten, maar ook nachtmerries. Er kan ineens iets gebeuren (trigger), waardoor je de gebeurtenis(sen) opnieuw beleeft. Om dit te voorkomen, kan het zijn dat je bepaalde personen en plekken vermijdt’’, legt Marsman uit.

"Veelvoorkomende traumaklachten zijn angst, boosheid, schuldgevoelens, spanning en somberheid of juist een leeg gevoel. Het kan ook zijn dat je moeite hebt om je te concentreren, hyperactief bent en niet goed kunt slapen.’’

Henk Vermeulen, GZ-psycholoog en psychotherapeut, vult aan: "Complexe trauma’s worden vaak pas veel later herkend. Patiënten zijn vaak loyaal naar hun ouders en familie. Pas na gericht doorvragen, ontstaat er het besef dat hun jeugd toch niet zo rooskleurig was als zij dachten. Hierna vertellen ze al slikkende, met veel emotie, tranen en een stokkende adem over wat er vroeger allemaal gebeurd is. Zo herken ik dat bepaalde ervaringen en gebeurtenissen traumatisch zijn opgeslagen. Hier kun je als naaste ook opletten, wanneer iemand vertelt over een heftige gebeurtenis.’’