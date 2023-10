Populaire stof tegen rimpels moet vanaf volgend jaar in lagere dosis vanwege gezondheidsgevaar

Retinol is de laatste jaren het wondermiddel tegen rimpels. Het wordt dan ook steevast aan vele crèmes toegevoegd. Nu blijkt dat er niet alleen maar voordelen zijn. Er wordt onder meer een link gelegd met osteoporose.

Dat zit zo: retinol is een vorm van vitamine A en die vitamine krijgen we al in grote hoeveelheden binnen via vis, eieren en zuivel. Neem je er ook nog retinol bij in de vorm van supplementen of crèmes dan kun je de dagelijks aanbevolen hoeveelheid overschrijden. Vandaar dat de Europese Unie nu heeft afgesproken dat er maximaal 0,3 procent retinol in crèmes mag zitten en niet zoals nu vaak gebruikelijk 1 procent. Merken hebben nog 36 maanden de tijd om de overstap te maken.

Dermatologe Dagmar Ostijn legt bij HLN uit hoe retinol werkt. "Het is een fantastisch ingrediënt tegen huidveroudering, het helpt namelijk bij de productie van collageen. Maar je moet er voorzichtig mee zijn. In een te hoge concentratie kan het de huid irriteren. Eerlijk gezegd vond ik het al sterk dat merken zomaar een product met 1 procent retinol konden verkopen. Er zijn maar weinig mensen van wie de huid dat kan verdragen.”

Zo'n hoge dosis is ook helemaal niet nodig. "Uit onderzoek blijkt dat retinol al werkzaam is bij percentages vanaf 0,01 procent. Ik raad sowieso meestal aan om ‘slechts’ 0,2 à 0,3 procent te gebruiken, en maximaal één à twee keer per week te smeren, altijd ’s avonds", vertelt Ostijn. "Je huid wordt er gevoeliger door voor de zon, dus vergeet ’s ochtends niet om een crème met SPF op je huid te gebruiken.”

Pas dus op dat je niet te veel retinol binnenkrijgt en kies voor crèmes en bodylotions die maximaal 0,3 procent bevatten.