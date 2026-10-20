Alternatieve eendenbek Lilium haalt ruim 2 ton op

DELFT (ANP) - De crowdfunding voor de ontwikkeling van een alternatief voor het speculum, bekend als de eendenbek, heeft in totaal 223.210 euro opgebracht met 8421 donateurs. Dat meldt het Universiteitsfonds Delft van de TU Delft in een voortgangsbericht. Het ontwerp wordt de komende tijd afgerond en getest met patiënten en zorgprofessionals. Ook wordt bekeken hoe het nieuwe speculum kan worden toegepast in zorgsystemen in Europa, Kenia en Zuid-Afrika.

De eendenbek wordt gebruikt bij gynaecologisch onderzoek, voor bijvoorbeeld een uitstrijkje of het zetten van een spiraal. Een deel van de vrouwen ervaart angst voor of pijn bij zulke vaginale onderzoeken. Onderzoeker Tamara Hoveling en industrieel ontwerper Ariadna Izcara Gual kwamen daarom met een alternatief, genaamd Lilium. Deze heeft drie 'bladen', die uit elkaar worden geduwd door een buisje. Zowel de zorgverlener als de patiënt kan deze nieuwe eendenbek zelf inbrengen.

De afgelopen tijd werd gewerkt aan het beter zichtbaar maken van de baarmoederhals voor zorgverleners en het gebruiksgemak van het instrument tijdens onderzoek. Ook zijn alle regels voor een medisch hulpmiddel in kaart gebracht, "een belangrijke stap op weg naar toepassing in de praktijk", staat in de verklaring. Wanneer de nieuwe eendenbek gebruikt kan worden, is nog niet bekend.