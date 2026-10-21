ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere sites van ziekenhuizen uit de lucht om PHP-waarschuwing

gezondheid
door anp
anp211026134 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Meerdere ziekenhuizen hebben woensdag hun websites offline gehaald na de waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Bij andere ziekenhuizen is de hoofdpagina wel beschikbaar, maar zijn sommige diensten uit de lucht.
De sites van onder meer Maastricht UMC+, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, BovenIJ in Amsterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zijn niet bereikbaar. Wie probeert de sites van Haaglanden MC in Den Haag, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk te bezoeken, krijgt een foutmelding te zien.
Op de site van ziekenhuis Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) staat een melding: "Vanwege de PHP2Shell-kwetsbaarheid hebben wij onze systemen uit voorzorg tijdelijk in onderhoudsmodus gezet."
Bij het ziekenhuis Franciscus (Rotterdam en Schiedam) zijn de online patiëntenfolders niet beschikbaar "door landelijke beveiligingsrisico's". Bij de Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) is de Patient Journey App, die patiënten gebruiken, niet beschikbaar doordat de leveranciers de beveiliging nog moeten bijwerken.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

ibtqXtqpci24wpb

Is een thuisbatterij de moeite waard nadat saldering eindigt?

Scherm­afbeelding 2026-10-21 om 06.42.32

In deze Spaanse stad komt de zon in december later op dan in Amsterdam

ANP-505106867

Amsterdamse homo-agent benoemt 'olifant in de kamer': jonge moslims

Loading