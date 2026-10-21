Activisten: 90 vrijwilligers opgepakt bij Palestijnse olijfoogst

BETHLEHEM (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft ongeveer negentig vrijwilligers opgepakt die Palestijnen hielpen met de olijvenoogst op de Westelijke Jordaanoever. Hun aanhouding wordt onder meer gemeld door Rabbis for Human Rights, een van de organisaties die betrokken was bij de actie.

Een van de vrijwilligers die werd opgepakt is volgens de organisatie Brad Lander, een Amerikaanse politicus die volgende maand meedoet aan de verkiezingen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij hoopt voor de Democraten verkozen te worden namens een district in de staat New York.

Rabbis for Human Rights heeft een filmpje gedeeld op X waarin de Joodse Lander zegt dat hij helpt bij de olijvenoogst omdat de Palestijnse eigenaren van de grond "het recht hebben om in vrede te oogsten". Het filmpje zou vlak voor zijn aanhouding zijn opgenomen. Eerder deze week zei Lander op zijn eigen X-account met de actie te willen voorkomen dat mensen "etnisch worden gezuiverd van hun land".