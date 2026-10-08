Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

Onderzoekers van het Spaanse Nationaal Kankeronderzoekscentrum (CNIO) hebben een essentieel mechanisme ontdekt waarmee het lichaam bruin vet omzet in warmte, een proces dat bescherming biedt tegen obesitas-gerelateerde aandoeningen. De ontdekking biedt nieuwe perspectieven in de strijd tegen overgewicht.

In het centrum van deze ontdekking staat het zogeheten MCJ-eiwit, dat zich bevindt in de mitochondriën, de energiecentrales van onze cellen. Het onderzoeksteam toonde aan dat het blokkeren van dit eiwit bij muizen met overgewicht leidde tot verhoogde warmteproductie en gewichtsverlies.

Het menselijk lichaam kent twee soorten vetweefsel. Waar wit vet voornamelijk energie opslaat, fungeert bruin vet als een natuurlijke kachel die warmte produceert. Dit bruine vet dankt zijn kleur aan een hoge concentratie mitochondriën. De activering van dit bruine vet blijkt een veelbelovende strategie in de preventie van stofwisselingsziekten.

Bescherming tegen diabetes en andere kwaaltjes

Een opmerkelijke bevinding uit het onderzoek was dat de transplantatie van bruin vetweefsel zonder MCJ-eiwit voldoende bleek om gewichtsafname te bewerkstelligen bij proefdieren. Bovendien bleken de muizen zonder dit specifieke eiwit beter beschermd tegen obesitas-gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals diabetes en verhoogde bloedvetwaarden.

De volgende stap is de ontwikkeling van een medicijn dat het MCJ-eiwit kan blokkeren bij mensen met overgewicht. Voordat deze stap gezet kan worden, moet eerst worden onderzocht of het eiwit geen belangrijke functies vervult in andere delen van het lichaam. Daarnaast onderzoeken de wetenschappers mogelijke verbanden tussen veranderingen in vetweefsel en tumorgroei.

Obesitas is wereldwijd probleem

Deze ontdekking komt op een cruciaal moment in de wereldwijde strijd tegen overgewicht. Met momenteel 650 miljoen mensen die kampen met obesitas vormt dit gezondheidsprobleem een van de grootste uitdagingen voor de moderne geneeskunde.

Obesitas verhoogt niet alleen het risico op hart- en vaatziekten, maar heeft ook een bewezen verband met de ontwikkeling van verschillende vormen van kanker. De nieuw ontdekte rol van het MCJ-eiwit zou daarom wel eens een sleutelrol kunnen spelen in toekomstige behandelingsmethoden.