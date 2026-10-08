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Shell koploper in AEX door sterke stijging olieprijzen

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met kleine winst gesloten na het verlies een dag eerder. Shell was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak door een sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het geweld in het Midden-Oosten. Verder toonde chiptoeleverancier Besi wat herstel na de stevige koersdalingen eerder deze week.
Shell klom 3,5 procent. De olieprijzen gingen meer dan 5 procent omhoog, waardoor een vat Brent tot boven de 105 dollar steeg. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op olietankers in de Straat van Hormuz en de Houthi-rebellen uit Jemen voerden aanvallen uit op Saudi-Arabië, waaronder op de luchthaven van Riyad. Daarnaast heeft het Witte Huis aan het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken. Die aanvallen moeten nog voor de tussentijdse verkiezingen van november plaatsvinden.
In Londen won het Britse olieconcern BP 4 procent en het Franse TotalEnergies werd bijna 3 procent duurder in Parijs.
De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 1121,20 punten.
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