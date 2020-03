Italiaanse priester (72) geeft beademingsapparatuur aan jongere patiënt en sterft

Overal zijn in deze bijzondere tijden helden. Een van hen is de Italiaanse priester Giuseppe Berardelli (72). Hij had een eigen beademingsapparaat, gekregen van de parochianen van zijn parochie in Casnigo, midden in de ergst getroffen streek. Maar Berardelli vroeg om het toestel aan een jongere patiënt te schenken die hij niet kende en die met ademhalingsproblemen kampte.

Die leeft nog, pater Berardelle stierf.

Hij kon geen kerkelijke uitvaart krijgen, schrijft het ND, maar maandag om twaalf uur deden alle in hun huizen opgesloten dorpsbewoners hun ramen open om voor hun pastoor te applaudisseren.