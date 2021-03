“Dat mijn man me had ingeruild vond ik erger dan de Iraanse gevangenis”

De Australische wetenschapper Kylie Moore-Gilbert, 33, zat tot november 800 dagen in een cel in Iran, op basis van een vage aanklacht van spionage. Ze sprak voor het eerst over de ineenstorting van haar huwelijk en haar 804 dagen durende beproeving in Iraanse gevangenissen in een Sky News-interview dat gisteravond in Australië werd vertoond.

Toen ze in de gevangenis zat wist ze niet beter of haar man en haar vriendin Kylie Baxter streden voor haar vrijlating. Dat deden ze ook. Maar de twee begonnen ook een relatie.

Ze hoorde pas na haar vrijlating dat haar man een affaire had met Kylie Baxter, haar promotor en collega

De expert op het gebied van islamitische studies onthulde dat toen ze in november naar huis vloog, haar Russisch-Israëlische echtgenoot er niet was om haar op te wachten, er was ook geen berichtje. In plaats daarvan werd ze in quarantaine geplaatst door haar moeder, die de affaire onthulde. ‘Hij handhaafde het bedrog tot het einde,’ zei Moore-Gilbert.

“Het is moeilijker voor mij geweest om de affaire te verwerken en te accepteren, dan om in het reine te komen met wat er in Iran is gebeurd”, zei ze.

Moore-Gilbert zei dat ze met geen van beiden heeft gesproken sinds ze thuiskwam, maar ze wenste hen het beste.