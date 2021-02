Jarenlange dierenmishandeling in Vlaamse garage

Er zijn mensen die denken dat een vos een huisdier is. Dat is niet zo. Een vos is een roofdier. Toch zat een vos maar liefst acht jaar lang opgesloten in een garage bij een gezin in het Vlaamse Opglabbeek. Uiteindelijk kon hij deze week uit zijn lijden verlost worden en werd hij in beslag genomen.

“Blijkbaar zijn er mensen die een vossenwelpje vinden in het bos en dat thuis als huisdier willen houden”, zegt Nancy Van Liefferinge (49), tegen Tagtik, centrumverantwoordelijke bij SOS Wilde Dieren. “Vorig jaar hebben we dat ook meegemaakt met een vos die tien jaar in een hondenhok zat opgesloten. We vragen ons af wat die mensen bezielt. Dit is triest. Een vos is geen hond, hé.”

Het inbeslaggenomen dier moet nu stap voor stap opnieuw leren om vos te zijn. Hij is immers absoluut niet meer mensenschuw en dat is een groot probleem in het wild. Zo zou hij binnen de kortste keren doodgeschoten worden door jagers omdat hij veel te dichtbij komt. Het is dus nog lang niet zeker dat het dier ooit opnieuw kan worden uitgezet in het wild.