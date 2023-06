Rook van Canadese bosbranden bereikt Noorwegen

De dikke rookwolken van de bosbranden in Canada hebben nu ook Noorwegen bereikt. De verwachting is dat ze verder Europa in zullen trekken, zeggen Noorse wetenschappers. De rook zou geen gevaar voor de gezondheid vormen.

Aan de hand van een klimaatmodel konden de wetenschappers voorspellen hoe de rook door de atmosfeer beweegt. Noorwegen is de eerste bestemming, waarna de rook verder trekt richting Zuid-Europa. "Rook van de bosbranden in Canada drijft nog steeds over Noorwegen. De rook zal ook andere delen van Europa bereiken de komende dagen", schrijven de Noren op Twitter.

De rook trok ook al over Groenland en IJsland de afgelopen dagen en in het zuiden van Noorwegen zijn al verhoogde concentraties van stofdeeltjes gemeten. "Mogelijk zien we een lichte smog of ruiken we rook", zegt Nikolaos Evangeliou. "Maar we denken niet dat het aantal deeltjes in de lucht hier in Noorwegen genoeg is om schadelijk te zijn voor de gezondheid. Als de rook Europa bereikt is het aantal deeltjes veel kleiner."

Dat is aan de andere kant van de oceaan wel anders. In Canada en de oostkust van de VS bereikte de luchtvervuiling een gevaarlijk hoog niveau. Enorme hoeveelheden ongezonde lucht reikten tot het midwesten van de VS.

Woensdag werd de ergste luchtvervuiling door bosbranden ooit gemeten in Amerika. Op die dag rapporteerden New York en Detroit de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Door de rook werden meer dan 110 miljoen Amerikanen blootgesteld aan giftige lucht, moesten vluchten worden uitgesteld en sportwedstrijden gecanceld. Mensen pakten er ook hun mondkapjes weer bij.